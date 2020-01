Pronto soccorso Poggibonsi, Pelosi (Pd): "Chiediamo tempi rapidi e certi"

La realizzazione del Pronto Soccorso per l’ospedale di Campostaggia rappresenta un obiettivo centrale per la gestione del servizio sanitario in Valdelsa. Lo ha ben chiaro il Pd di Poggibonsi, che, anche alla luce dei noti livelli di accesso da parte dell’utenza e del panorama regionale, interviene sul tema per chiedere un cronoprogramma puntuale, sul quale confrontarsi anche in vista dei prossimi impegni politici e istituzionali.

“Sappiamo bene che si tratta di un’opera complessa, tutt’altro che scontata, per la quale dobbiamo ringraziare prima di tutto l’impegno del Presidente Enrico Rossi e dell’Assessora Regionale Stefania Saccardi – esordisce Maurizio Pelosi, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Poggibonsi – .Sappiamo anche che il nostro Consigliere Regionale Simone Bezzini e il nostro Sindaco David Bussagli stanno seguendo costantemente gli sviluppi, confermando spiccato senso delle istituzioni, estrema attenzione per la salute dei nostri concittadini e profondo rispetto per il grande lavoro di questi anni della Regione Toscana.”

“Ci preme tuttavia rimarcare la necessità di spingere sull’acceleratore per definire celermente il cronoprogramma necessario a completare tutte le fasi realizzative. Avevamo infatti accolto con favore ed ottimismo la delibera di fattibilità della Asl Sud Est di ottobre 2018 e l’inserimento di tale opera tra gli interventi previsti nel sistema sanitario regionale – prosegue Pelosi – .Prima ancora, nel 2017, ci aveva molto soddisfatto la sottoscrizione di un accordo di confine, condiviso e fortemente voluto anche dai comuni della Valdelsa fiorentina, per confermare la centralità dell’Ospedale di Campostaggia, in particolare del Pronto Soccorso.”

“Chiediamo quindi all’Assessora Saccardi, nei prossimi giorni, delle risposte in merito, con un cronoprogramma puntuale e definito, a partire dagli atti necessari per espletare la progettazione – conclude Pelosi – Nelle prossime iniziative pubbliche che il PD sta organizzando esporremo al meraviglioso popolo del centrosinistra, in merito a questo specifico tema, gli obiettivi già centrati e i progetti da portare avanti.”

Fonte: Pd Poggibonsi

Tutte le notizie di Poggibonsi