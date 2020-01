Strappa la collana a un turista a Firenze, inseguito e arrestato

Un 31enne è stato arrestato ieri in via Panicale a Firenze per aver strappato la collana a un turista.

L'uomo, di origine marocchina, si è avvicinato a un turista coreano e gli ha strappato la collana d'oro che aveva al collo. Non ha fatto i conti con la reattività della vittima, che lo ha inseguito fino a che non è riuscita ad attirare l'attenzione di due agenti di polizia, che lo hanno bloccato.

Il 31enne è stato arrestato in manette con l'accusa di furto con strappo, ma è stato anche denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione poiché in Italia senza permesso di soggiorno.

