Vie dei presepi, Cerreto Guidi proclama i vincitori

Si sono svolte a Cerreto Guidi nel giorno dell’Epifania, le premiazioni della IX edizione della Via dei Presepi, inclusa anche quest’anno nel circuito Terre di Presepi. La Via dei Presepi, visitabile fino a domenica 12 gennaio, ha ottenuto anche quest’anno un notevole successo testimoniato dalla presenza a Cerreto Guidi di tante persone incuriosite dai 150 presepi allestiti.

Un’apposita commissione di valutazione ha stabilito i vincitori della IX edizione della Via dei Presepi, nelle tre categorie previste: tradizionale, bambini e materiali vari e/o di recupero, escludendo, naturalmente, come da regolamento, i vincitori di precedenti edizioni. La giuria tecnica composta dal vice sindaco del Comune di Cerreto Guidi Paolo Feri, dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi Gabriella Menichetti, dall’esperto d’arte Claudio Caioli, dall’esperto di arte presepiale Piero Daresta e dal giornalista Carlo Salvadori ha indicato i seguenti vincitori:

Elenco premiati Giuria Tecnica :

Cat. BAMBINI presepe N.5- C.I.A.F. di CERRETO GUIDI

Cat. TRADIZIONALI presepe N.90 – MANUEL GIOVANNINI di Pistoia

Cat. MATERIALI DI RECUPERO presepe N.59 – GIULIO BERTUCCIOLI di Cerreto Guidi

Attribuite, inoltre, dalla giuria tecnica due menzioni speciali al presepe N.127 di Marco, Adele e Viola Serraglini e al presepe N.2 di Lorenzo Mechetti ed Oliver Faenzi.

Nel corso della premiazione sono stati assegnati con distinte motivazioni, degli attestati di riconoscimento a Fabio Bandini, Giuseppe Landi, Ermindo Michetti e alle Dame all’Uncincetto per meriti specifici e per quelli più generali legati alla promozione della Via dei Presepi.

Altri riconoscimenti sono stati attribuiti a Sandro Nardini, Marco Turi, Rino Sabatini, Piero Daresta, Grazia Spinelli e all’Associazione Italiana Amici del Presepio. In contemporanea con La Via dei Presepi, si è svolto anche il concorso dedicato a pittori, scultori e fotografi denominato " Dipingi la Natività ". Le opere sono state esposte nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico fino al giorno dell’Epifania. Un’apposita commissione ha indicato come vincitori le opere di Rosario Fiandaca e Simone Rocchi. Il concorso “ Addobba il Natale ” è stato invece vinto da Mattia Corsini.

Sebbene rimangano ancora alcuni giorni per visitare la Via dei Presepi, il bilancio è già molto positivo.

"E’stata una bella edizione della Via dei Presepi- ha detto il Sindaco Simona Rossetti- per questo ringrazio il Comitato promotore, il CCN, la Pro Loco, la Parrocchia di San Leonardo e i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi, gli artigiani e i quattro presepisti storici Fabio Bandini, Giuseppe Landi, Gessica Mancini e Ermindo Michetti. Il bilancio non è ancora definitivo, ma i visitatori sono stati numerosi ed in aumento rispetto allo scorso anno”.

