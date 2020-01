Vittoria Use dell'Epifania decisiva per l'ingresso alle finali di Coppa Italia

Con la vittoria su Geas Sesto la Use Scotti di EMpoli non solo ha portato a casa due punti importanti nella corsa salvezza ma ha conquistato un altro storico traguardo. Per la prima volta nella sua storia, infatti, l'Use Rosa prenderà parte alle finali di Coppa Italia assieme alle 'big' del campionato. La formula prevede che a questa manifestazione prendano parte le prime otto classficate alla fine del girone di andata e quindi decisiva, come detto, è stata la vittoria dell'Epifania e la miglior classifica avulsa rispetto a Broni. Il tabellone delle Final Eight non è ancora deciso: bisogna infatti aspettare mercoledì 15 gennaio, quando Ragusa recupererà la gara della nona giornata contro Costa Masnaga e si sapranno così la posizioni finali e, di conseguenza, gli accoppiamenti. Anche la sede è ancora da definire. In attesa che tutto diventi ufficiale, l'Use Rosa si gode questo altro, storico traguardo.

Fonte: Use Basket Empoli

