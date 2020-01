Allarme bomba a Livorno, il pacco era vuoto

Un allarme bomba, rivelatosi poi falso, è scattato oggi a Livorno a causa di un pacco sospetto lasciato in tarda mattinata davanti un deposito logistico della Foolgore, in viale Carducci, nell'ex ospedale militare. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto brillare il paco, rivelatosi poi vuoto. A segnalarlo è stata una pattuglia dell'Esercito in servizio per Strade sicure. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri quindi gli artificieri della polizia che, con l'ausilio di un robot, hanno fatto saltare il pacco.

