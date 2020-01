Cassonetti interrati, a Scandicci serve la chiavetta

Da lunedì 13 gennaio 2020 le postazioni dei cassonetti interrati di via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana e di via Carducci necessitano della chiavetta elettronica fornita da Alia Spa Servizi ambientali, per l’accesso ai contenitori dell’indifferenziato, della carta, dell’organico e del multimateriale. Con l’installazione dell’accesso elettronico degli interrati nelle due vie del centro, tutte le postazioni dei cassonetti nei quartieri cittadini funzionano con chiavetta elettronica.

Fonte: Ufficio stampa

