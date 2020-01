Due borse di studio a Firenze in memoria di Franco Scaramuzzi

Due borse di studio in memoria di Franco Scaramuzzi. E’ quanto ha annunciato il sindaco Dario Nardella che ha partecipato questa mattina alla sua commemorazione nell’aula magna dell’Università.

Il sindaco, che ha espresso il suo profondo cordoglio a nome di tutta la città di Firenze, ha ricordato che il professor Scaramuzzi “ha segnato profondamente la storia e la cultura di Firenze degli ultimi 50 anni non solo per il contributo a due delle nostre principali istituzioni come l’Università e l’Accademia dei Georgofili, ma per un impegno civico costante e instancabile”. “A lui va la nostra gratitudine – ha aggiunto Nardella - per averci lasciato in eredità importanti insegnamenti. Per questo abbiamo intenzione di istituire in collaborazione con l’Università e l’accademia dei Georgofili due borse di studio nell’ambito della sostenibilità ambientale e delle scienze agrarie”.

Al progetto ha già cominciato a lavorare l’assessore all’Università e Ricerca Sara Funaro, che in collaborazione con l’Università di Firenze e con l’accademia dei Georgofili, porterà avanti il progetto in memoria di Scaramuzzi, “studioso di fama internazionale che ha consacrato la sua lunga vita all'agricoltura, nell'insegnamento prima, nella ricerca poi, e infine ai massimi livelli in ambito accademico e culturale, contribuendo allo sviluppo degli studi agronomici”.