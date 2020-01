Se ne è andato Padre Adelio Pagnini, una figura centrale per Empoli e per la comunità religiosa empolese e non solo. Aveva 82 anni e aveva legato strettamente la sua persona alla cittadina toscana, soprattutto all'Istituto Calasanzio e al Setem, il Servizio Terzo Mondo. La città lo ha accolto tantissimi anni fa e lui si è calato appieno nella realtà empolese, tanto da essere insignito nel 1999 del Sant'Andrea d'Oro, una delle massime onorificenze possibili.

Padre Pagnini è venuto a mancare nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio. Le esequie si terranno venerdì 10 gennaio alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Castel Giorgio, la cittadina in provincia di Viterbo di cui era originario. Dalle ore 11 sarà aperta la camera ardente presso la Chiesa Parrocchiale per coloro che vorranno dare l'ultimo saluto a uno dei parroci più amati di Empoli.

Come detto, Adelio Pagnini non era conosciuto solamente a Empoli e non solo in Italia. Per sessantaquattro anni è stato religioso scolopio e ha fatto il missionario in Bolivia per circa venti anni. Nel corso della sua vita ha avuto più volte modo di parlare diffusamente di quella esperienza, anche e soprattutto nelle scuole e a contatto coi più piccoli. In Bolivia, principalmente a Anzaldo e a Cocapata, ha fornito cibo e educazione ai bambini che, altrimenti, non avrebbero potuto frequentare alcun tipo di scuola.

Moltissimi scolopi stanno tributando il loro omaggio nei confronti di Padre Pagnini. Sui social in tanti, in special modo dal Sudamerica, stanno dando il loro ultimo saluto al religioso.

