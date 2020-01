Espulso dall'Italia, cambia nome all'anagrafe per rientrare con la fedina penale pulita

Un 29enne albanese è stato arrestato a Firenze per aver dichiarato un'identità diversa dalla sua, senza precedenti penali. In via Ponte alle Mosse la polizia ha fermato l'uomo che ha esibito un passaporto albanese sconosciuto alla polizia. Gli agenti già conoscevano l'uomo e con il fermo per identificazione tramite impronte digitali è emerso il suo vero alias. L'uomo era stato espulso nell'estate dell'anno scorso, per poi cambiare nome all'anagrafe in Albania e rientrare in Italia senza problemi. Almeno fino a ieri.

