Marcheschi (FdI) scrive a questore e prefetto: "Maggiore attenzione sul quartiere di Campo di Marte"

“Scrivo al Prefetto e Questore per avere una maggiore attenzione sul territorio. Campo di Marte è ormai diventato preda di raid notturni. Servono maggiori controlli, più auto della polizia, un presidio soprattutto in questo quartiere di Firenze messo nel mirino da ladri e delinquenti che fanno incetta di satellitari, autoradio e di ogni oggetto che riescono ad arraffare sulle auto in sosta –dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Secondo la classifica di fine anno “Qualità della vita” del Sole 24 ore, Firenze si conferma fra le città più insicure d’Italia. Serve una svolta verso la tolleranza zero!”.

Fonte: Ufficio Stampa - Paolo Marcheschi

