L'assaggio di marijuana al cliente è costato l'arresto a un 27enne del Kosovo. La polizia lo ha infatti denunciato. Il fatto è avvenuto ieri in via Maragliano a Firenze. Il cliente era un 44enne, che ha ricevuto due grammi della sostanza prima dell'intervento della polizia. Ancora ieri, in zona stazione di Santa Maria Novella, un 26enne senegalese che vendeva cocaina è stato arrestato dalla squadra mobile.

