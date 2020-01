Muore 81enne investita da scooter a Firenze: via Canova ancora teatro di incidenti mortali

Una 81enne è morta dopo essere stata investita da uno scooter a Firenze. Il fatto è avvenuto in via Canova, strada tristemente nota per un altro incidente stradale mortale: quello nato dall'inseguimento tra i membri di una famiglia rom il 10 giugno 2018. In quell'occasione perse la vita il 29enne Duccio Dini. Tornando a questa mattina, la donna sarebbe deceduta sul posto per le importanti ferite riportate durante l'urto. Lo scooterista, 47enne, sarebbe in gravi condizioni all'ospedale di Careggi. La vittima era in strada per portare a passeggio il suo cane. La polizia municipale di Firenze è stata incaricata degli accertamenti, anche con l'aiuto delle immagini delle telecamere presenti. La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza del tratto via Pio Fedi-via Sernesi fino a poco dopo le 12.

