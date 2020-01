Pitti Uomo 97, scopriamo le aziende ospiti dell'Empolese Valdelsa

Pitti Uomo 97, dal 7 al 10 gennaio 2020, porta a Firenze le maggiori aziende e i protagonisti della moda maschile e del lifestyle contemporanei. Nastri colorati e intrecciati dominano il Padiglione Spadolini nella cinquecentesca Fortezza Da Basso che ospita P U - Pitti Immagine Uomo 97.

Gli spazi espositivi ospitano i protagonisti indiscussi del menswear e proiettano a Firenze la scena fashion globale con le sue sfide e le sue strategie. Creatività, rispetto della tradizione e sguardo rivolto al futuro. Qui si trova una selezione di brand che risponde in maniera puntuale ai desideri del mercato, attento ai temi dell'ambiente, del riciclo e dei nuovi consumi.

Le aziende empolesi a Pitti Uomo 97

Gonews.it ha incontrato cinque grandi protagonisti della moda uomo internazionale. Cinque aziende dell'empolese che si sono imposte sul mercato, dalla Russia al Giappone, dall'Europa alla Corea.

Bruno Manetti Cashmere, Simone Landi (L'Impermeabile e Zerosettanta Studio) di Empoli, Francesco Latini della Latini di Montespertoli, Massimo Di Franco della Emmeti di Franco azienda di Sovigliana, Gallotti di Montelupo Fiorentino.

Bruno Manetti nella Collezione autunno inverno 2020-21 realizza capi in misto cashmere e in lana 'infeltrita', un richiamo al look anni ‘60 degli studenti americani. L’alpaca sudamericana richiama i pastori peruviani della Ande.

Tutte le serie sono accompagnate da un nuovo filato in cashmere e seta ultraleggero di nuova concezione.

Calde tonalità che partono dal naturale e beige attraversando sfumature cammello fino al caramello, colori principali scelti per la presentazione, “tagliati” da toni intensi e caldi come il giallo girasole, il viola bouganville e il turchese.

La Gallotti di Montelupo Fiorentino, è un'azienda storica, che ha appena compiuto i 50 anni di attività e vanta una grandissima esperienza e tradizione nel settore dei capispalla. Una delle poche realtà che è riuscita a crescere, e trasformarsi con il tempo, tenendo il passo con le tendenze e le mutazioni del mercato, senza mai rinunciare ai propri principi fondamentali, uno tra tutti il vero ed autentico Made in Italy.

In occasione dei suoi 50 anni di attività, all’insegna del rispetto dell’ambiente, Gallotti esprime la sua filosofia di continua ricerca di nuove contaminazioni, con la creazione di alcuni capi

“ecosostenibili”, nella piena coscienza di una difficile condizione planetaria su cui riflettere con urgenza.

L'Impermeabile e Zerosettanta studio di Simone Landi puntano a soluzioni tecniche innovative, tessuti dalle alte prestazioni e tagli che seguono sapientemente i movimenti del corpo. La collezione Zerosettanta studio punta all'eco-sostenibilità e lo fa con un capo certificato che imprime in etichetta la riduzione dei consumi di acqua, CO2 e Kwh.

Emmeti di Franco, leader nel mercato in corea e Giappone, produce capispalla in pelle, montone e mix da due generazioni, trent'anni di storia. I fratelli Massimo e Tina fanno Emme Ti. Una curiosità, Massimo è il modello nelle pubblicità Emmeti.

Francesco Latini azienda leader dei capispalla, di Montespertoli, ha compiuto 50 anni di attività nel 2019. La produzione di Latini è a lavorazione interna, 100% Made in Italy certificato. I prodotti latini sono principalmente rivolti ai mercati dei Paesi Nord-Europei, Stati Uniti e Russia.

Chiarastella Foschini

