Controlli straordinari di polizia a Siena: uno scooter sequestrato

Ieri mattina, in concomitanza col mercato settimanale, sono stati intensificati dal Questore Capuano i servizi di controllo del territorio nella città. Oltre alle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati impiegati due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

Sono state controllate, in particolare, le arterie principali che immettono alla città e la zona antistante la stazione ferroviaria. Al termine dell’attività, che ha portato al capillare controllo di autovetture e soggetti insistenti in dette aree, è stato anche sequestrato uno scooter Honda condotto da un peruviano. Al controllo, il mezzo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e della prevista revisione. Approfonditi gli accertamenti, al conducente è stata anche ritirata la carta di circolazione poiché guidava nonostante a suo carico risultasse un provvedimento, tuttora in vigore, di sospensione della patente di guida.

Oltre a subire il sequestro del mezzo, l’uomo è stato sanzionato per le violazioni amministrative accertate; verrà anche segnalato alla locale Prefettura per gli ulteriori provvedimenti a suo carico.

