Dinosaur Invasion, prorogata l'invasione dei dinosauri a Novoli

Continua l’invasione dei dinosauri nella città di Firenze. Con un record di presenze che conta oltre 30mila visitatori in 60 giorni, la mostra Dinosaur Invasion - allestita in Viale Guidoni 206, accanto al Centro Sportivo Paganelli (fermata Tramvia T2 "Novoli Palazzi rossi") - sarà prorogata fino a domenica 29 marzo. Una buona notizia per tutti coloro che desiderano tornare o che ancora non hanno avuto modo di scoprire il parco giurassico ricreato con oltre 17 diverse isole scenografiche, che ospita 30 dinosauri a grandezza naturale, collocati nei loro habitat.

Che cos’è Dinosaur Invasion

Il grande successo di Dinosaur Invasion è dovuto alla capacità di divulgare e al tempo stesso divertire e coinvolgere non soltanto i bambini ma l’intera famiglia. Grazie anche ai laboratori didattici e alle visite guidate con giovani paleontologi, la mostra si è rivelata un modo affascinante per trattare approfondimenti importanti non soltanto di Storia Naturale e Paleontologia, ma anche i grandi temi del presente, primo fra tutti quello della sostenibilità, delle estinzioni e della preservazione delle specie e della biodiversità con al centro le attività dell’uomo. «L’“invasione” è la parola più indovinata per descrivere un’esperienza tanto coinvolgente e così fuori dal tempo - spiega Fabio di Gioia, curatore della mostra -. Lo dimostra il veloce passaparola di cui gode Dinosaur Invasion. In breve tempo il parco giurassico è divenuto un animatissimo centro di interesse nella zona di Novoli in grado di attrarre, grazie alla posizione facilmente raggiungibile e all’ampia possibilità di parcheggio, tante famiglie e ragazzi da Firenze e da tutta la Regione. Il gradimento espresso e il successo ottenuto, insieme alle tante richieste delle scuole di tutta la Toscana, ci ha incoraggiati a prorogare la mostra fino alla fine di marzo e a mantenere ancora in vita il grande parco giurassico».

La mostra

Dinosaur Invasion è un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo – circa 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica passando per il periodo Triassico, Giurassico e Cretaceo - in cui la Terra era molto diversa da quella di oggi ed era dominata dai dinosauri. Grazie alla tecnologia degli “animatronics”, sistemi tecnologici e robotici in grado di “muovere” le grandi e fedeli riproduzioni dei dinosauri, i vecchi dominatori della terra emettono suoni gutturali, muovono corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali e artigli, immergendo il visitatore in una “giungla” di piante artificiali, effetti speciali e luminosi robotizzati, riportandolo verosimilmente nell’età giurassica! Tutte le creature sono state progettate e costruite sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi professionisti, grazie alle quali è stato possibile riprodurre i dinosauri a grandezza naturale con massima precisione non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti, fedeli al loro comportamento in natura.

Imparare divertendosi

Alla fine del percorso espositivo, che dura circa un’ora, i più piccoli potranno continuare la loro esperienza giurassica e divertirsi nell'area ludica a loro dedicata con giochi interattivi e un mini sito archeologico per la ricerca dei fossili. Sarà possibile anche scattare una foto ricordo in un piccolo set che riproduce l’ambiente in cui vissero i dinosauri, posando con il cappello da esploratore in sella ad un velociraptor o nella schiusa di un uovo di dinosauro.

Info mostra

DINOSAUR INVASION

La mostra proroga fino al 29.03.2020

Viale Guidoni 206, accanto al Centro Sportivo Paganelli (“le cupole”) – Firenze

Fermata tramvia T2 “Novoli Palazzi rossi”

Tel. 055 418431

ORARI DI APERTURA

Ore: 9.30 - 19.30, dal lunedì alla domenica

La biglietteria chiude alle ore 18.30

BIGLIETTI

Biglietti interi: € 13

Biglietti ridotti: € 10

Biglietti famiglia (4 persone): € 40

Biglietti famiglia (5 persone): € 48

TICKETS

www.dinosaurinvasion.it

VIVATICKET - Call & Buy 892.234

INFO E PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE

info@dinosaurinvasion.it

Gruppi e scuole:

dinosaurinvasionfirenze@gmail.com

tel. 055-6146853

Fonte: Ufficio Stampa

