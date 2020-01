Da Empoli un'importante donazione per gli Ortolani Coraggiosi

Nuovi amici al fianco degli Ortolani Coraggiosi. Nuovi compagni di strada per rendere il cammino più facile. Camminando insieme la strada appare meno complicata, ci si sostiene. La ditta Ninci Elettrosistemi di Empoli ha fatto una importante donazione per sostenere il progetto degli Ortolani Coraggiosi. Andiamo avanti insieme verso una crescita per una comunità migliore, più accogliente. Ecco altre persone, un'altra azienda che investe nel lavoro dei nostri figli, in quella cooperativa così piccola ma dal grande significato. Grazie amici di Ninci Elettrosistemi. Grazie al vostro importante contributo la nostra strada è meno difficile. Vi aspettiamo quando vorrete alla nostra cooperativa

Fonte: Autismo Toscana

