L’Accademia Musicale Alta Valdera, workshop di improvvisazione e Intimate Concert 'Vesuviana'

L’Accademia Musicale Alta Valdera presenta un workshop di improvvisazione musicale e un Intimate Concert “Vesuviana” con Marco Zurzolo, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020

L'improvvisazione è una pratica diffusa a diversi livelli in tutte le culture e le civiltà musicali, ma rappresenta anche una proposta educativa e formativa efficace. Il lavoro concreto che si svolge sul suono, trattato come materia prima da esplorare in un percorso di continua ricerca, è teso a valorizzare il potenziale espressivo e comunicativo che ogni persona, musicista o non musicista, può attivare nel momento in cui decide di mettere in gioco la propria identità musicale. Questo percorso di riflessione si snoda tra queste dimensioni, facendole dialogare tra loro; è l'occasione di condensare idee e trasformarle in proposte operative.

Sabato 11 gennaio 2020 dalle 15.30 alle 18.30 presso l’Accademia Musicale Alta Valdera Marco Zurzolo, sassofonista fra i più originali della scena jazzistica italiana e non solo, coadiuvato da Davide Costagliola, introduce il mondo dell’improvvisazione con una lezione di musica d’insieme aperta a tutti gli strumenti e al canto.

Un’occasione per l’AMAV per avvicinarsi a questo mondo così poco frequentato.

Il Workshop rivolto a musicisti e non, la partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria entro il 9 gennaio 2020

Domenica 12 gennaio alle 17.30 presso il Cinema Passerotti Marco Zurzolo (sax), Gabriella Grossi (sax baritono) e David Costagliola (basso elettrico) si esibiranno nell’Intimate concert “Vesuviana”. Nell’occasione verrà presentato il cd omonimo. “Questo disco è nato con naturalezza, mettendo insieme una serie di brani che io e Davide Costagliola, con cui collaboro da tanti anni, amiamo molto. Un’antologia del cuore e delle memorie che da Napoli va al repertorio italiano e a quello internazionale, spesso ispirato dalle canzoni di alcuni straordinari film”. Marco Zurzolo, racconta così la genesi del suo nuovo lavoro, Vesuviana, una compilation emozionale - prodotta da Rcs - che attraversa la vita di più generazioni. Una scaletta che comprende quindici titoli, che non hanno un nesso particolare se non il piacere di essere suonati ed ascoltati, andando oltre le etichette di generi e stili. “È così. La base è ovviamente quella del basso di Costagliola che fa da trama e del mio sax alto come solista, e solo in alcuni casi abbiamo ospitato altri amici come Lina Sastri, in Torna Maggio e Napulitanata, o Vittorio Riva alla batteria e Gabriella Grossi al sax baritono”. Musica ma anche tanto cinema. “Abbiamo inserito anche un tango, Por una cabeza di Carlos Gardel, che ritroviamo in Scent of woman così come in Schindler’s list, e poi l’intramontabile Over the rainbow tratta dal “Mago di Oz”, che però ho scelto pensando alla versione che ne fece Keith Jarrett alla Scala di Milano». Parlando di sentimenti in scaletta anche Rino, dedicato al fratello recentemente scomparso, Zingari felici e Assaje pensando a Pino Daniele, con cui Rino collaborò per una vita, e infine ’A Nisida, un “caraibico” dell’altro big napoletano, Edoardo Bennato”.

Marco Zurzolo è sassofonista, compositore, direttore ed arrangiatore della sua formazione. Diplomato in Flauto al Conservatorio di Musica di Napoli ha da subito affiancato alla sua preparazione classica la cultura jazz attraverso lo studio del sassofono, divenuto in seguito suo strumento principale, e diplomandosi anche in Arrangiamento Jazz e conseguendo il diploma accademico di II livello in Saxofono Jazz. Zurzolo si occupa da oltre dieci anni di progetti musicali basati sulla contaminazione artistico-musicale.

Ha collaborato con molti artisti italiani e internazionali, fra cui: Archie Shepp, Chet Baker, Gil Goldstein, Omar Sosa, Joe Lovano, Airto Lidsay, Roul de Sousa, Pietro Tonolo, Kocani Orkestar, Billy Preston, Bryan Ferry, Renaud Garcia Fons, Richard Galliano, Rita Marley, Stefano Bollani, Solomon Burkes, Van Morrison, Don Moye and Art Ensemble of Chicago, Mike Minieri, Enrico Pierannunzi, Marc Johnson. Dal 1995 ha iniziato la sua attività compositiva. Da allora ha pubblicato 13 CD di sue composizioni originali, distribuiti attualmente in Europa ed in Canada.

Da oltre due anni è in tour con uno spettacolo teatrale che lo vede come protagonista al fianco di Giancarlo Giannini “Le parole note”. Zurzolo ha inoltre composto la musica che accompagna la vita dei protagonisti dei romanzi di Maurizio De Giovanni “I bastardi di Pizzofalcone”.

Marco Zurzolo è stato infatti invitato con il suo progetto, ed ha partecipato con grande successo ai più importanti festival internazionali, fra cui si citano: Umbria Jazz, Perugia (Italia), Festival International de Jazz de Montreal (Canada), Gipfel du Jazz, Freiburg (Germania), INNtoene Festival Jazz am Bauernhof, Festival Pomigliano Jazz (ospite Don Moye), Pomigliano (Italia), Fête de la Musique, Parigi (France) Jazz in Parco, Nocera SA (Italia) (Marco Zurzolo Ensenble con Art Ensemble of Chicago), Festival de Quebec (Canada), Stanser Musiktage, Stans (Svizzera), Moods, Zurig (Svizzera), Settimana della Cultura Italiana, Belgrado (Yugoslavia), 3rd Euro Jazz Festival, Atene (Grecia), Settimana della Cultura Italiana, Londra (UK), Concerto Galleria Principe di Napoli (Italia) (ospite Mike Minieri), Ischia Jazz Weekend (sotto la direzione artistica di Umbria Jazz), (Italia), Umbria Jazz Melbourne (Australia), Blue Note, New York (USA), Blue Note, Milano (Italia), Bayamo (Cuba), IIC Buenos Aires (Argentina), San Paulo (Brasile), Charleston SC USA, Euro Jazz Festival Mexico City (Messico), Guatemala City (Guatemala), Se villa (Spagna), Monterrey (Messico), Val Paradiso (Chile).

A giugno del 2012 ha inaugurato lo Spazio ZTL - Zurzolo Teatro Live, dove è Direttore Artistico del progetto artistico-culturale legato allo spazio e dello Scuola di Musica Spazio ZTL. All’interno dello spazio ZTL il Maestro Zurzolo ha realizzato la Rassegna Musicale Larry Nocella e più di altri 50 concerti, dove ha potuto ospitare e suonare con artisti del calibro di Ed Cherry, Frederic Yonnet, Dean Bowman, Emmet Cohen, Sandor Mester.

Oltre 300 articoli sono stati scritti su Marco Zurzolo su riviste di settore, quotidiani e periodici italiani ed esteri.

Marco Zurzolo ha tenuto oltre 3000 esibizioni dal vivo in 30 anni di carriera.

Fonte: Ufficio Stampa

