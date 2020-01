Lavoratori a nero in un'azienda viticola, due delle famiglie avevano il reddito di cittadinanza

La Guardia di Finanza ha sorpreso tre minori, un 15enne e due 17enni, e quattro uomini tra i 31 e i 62 anni, che stavano lavorano a nero in un'azienda viticola dell'isola d'Elba. La madre di uno dei minori e la moglie di uno dei quattro percepivano il reddito di cittadinanza e per questo sono state segnlate all'Inps per far revocare il contributo e restituire quanto percepito fin ad ora, 4668 euro complessivi. Per loro è scattata la denuncia per "omessa comunicazione di variazioni reddituali o patrimoniali in materia di reddito di cittadinanza", in quanto non avrebbero reso nota la variazione dell'Isee nonostante un membro familiare lavorasse.

Per il proprietario sono scattate sanzioni amministrative in materia id lavoro per oltre 40mila euro, mentre per il rappresentante legale, un 69enne, è scattata la denucia per "somministrazione e utilizzazione illecita di manodopera con accertamento di irregolare assunzione di bambini e adolescenti".

