Metrocittà, trasparenza: avviso pubblico per l'aggiornamento del Piano triennale

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Città Metropolitana di Firenze avvisa che è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2020-2022.

Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, nonché con altri cittadini interessati e con i dipendenti dell’Ente, tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del piano potranno presentarle in forma scritta a mezzo PEC, motivandone le ragioni, indirizzandole al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Saranno esaminate esclusivamente le proposte che perverranno entro le ore 12:00 del 21 gennaio 2020, utilizzando il modello 'Proposte e osservazioni per PTPCT 2020-2022 CM Firenze', scaricabile da http://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/modello-avviso-avvio-aggiornamento-2020-2022.pdf, inviandole al seguente indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it indicando quale oggetto della mail “Proposta per AGGIORNAMENTO PTPCT – triennio 2020/2022”.

Al fine della formulazione delle proposte potrà essere preso spunto dall’attuale Piano triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi per il triennio 2019/2021, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Città Metropolitana http://www.cittametropolitana.fi.it/, alla pagina http://attionline.cittametropolitana.fi.it/testi.aspx?docid=6951755&tipo=3&doCheckTimePeriod=true

