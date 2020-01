Muore 70enne schiacciato dal trattore nel Grossetano

È stato classificato come incidente sul lavoro quello che ha portato alla morte di un 70enne nelle campagne di Pitigliano, comune del Grossetano. L'uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà, quando è rimasto schiacciato tra il mezzo e la benna, lo strumento utilizzato per lo scavo e il trasporto di terra. I vigili del fuoco sono intervenuti ma la situazione era già purtroppo ben definita. Presenti anchei carabinieri e la medicina del lavoro dell'Asl Sud Est.

