Padule di Fucecchio, Bartolini (Lega): "Nuova proposta per valorizzazione migliore possibile"

"Per venire incontro ad alcune richieste che ci sono recentemente pervenute dal mondo venatorio - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - abbiamo deciso momentaneamente di ritirare la nostra proposta riguardo al futuro del Padule di Fucecchio e di predisporne un’altra, ancora più organica e propositiva, da discutere nel Consiglio regionale in programma la prossima settimana. Il nostro intento -prosegue il Consigliere - è quello di dare voce a tutte le parti in causa, trovando quindi una soluzione che permetta all’area in questione di poter essere gestita e valorizzata nel miglior modo possibile. A differenza del Pd vogliamo che il Regolamento sia il più organico e quindi ci prendiamo qualche giorno in più per dettagliare compiutamente le nostre idee in merito. Sappiamo che la questione non è secondaria e non vorremmo, dunque, che la fretta sia cattiva consigliera".

Fonte: Lega Toscana

Tutte le notizie di Fucecchio