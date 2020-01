Poseidon, nelle scuole di Volterra una nuova tecnologia di pre-allarme sismico

L’Amministrazione comunale ha aderito recentemente al Progetto Poseidon, per aumentare la sicurezza ATTIVA nelle scuole durante un evento sismico, concludendo la procedura di affidamento di un incarico alla Newtrade SRLS per l’installazione del sistema di pre-allarme sismico Poseidon.

Partendo dall’assunto che i terremoti non possono essere previsti, la tecnologia apportata da Poseidon consente di segnalare con alcuni preziosi secondi di anticipo i fenomeni sismici, permettendo alle persone che si trovano all’interno degli edifici di adottare utili accorgimenti di salvaguardia.

POSEIDON è un dispositivo di PREALLARME SISMICO dotato di un particolare accelerometro, per la segnalazione ANTICIPATA dei fenomeni sismici, finalizzato a proteggere le persone all’interno di edifici aumentando il tempo per reagire e mettersi in sicurezza. È dotato di un apposito accelerometro 3D, con tecnologia proprietaria supportato da elettronica e software in grado di rilevare le minime vibrazioni prodotte da un sisma, normalmente non avvertibili dall’essere umano. Quando si parla di terremoto infatti si intende sempre l’ultima parte del fenomeno, solo di rado preannunciata dall’irrequietezza di alcuni animali domestici. Grazie al sensore Poseidon l’arrivo di un sisma è avvertito anticipatamente, proporzionalmente alla distanza del plesso dall’Ipocentro del sisma, prima dell’arrivo delle scosse distruttive.

Il dispositivo sfrutta infatti lo sfasamento che, in caso di terremoti, si crea tra le onde primarie, le prime onde che si propagano quando inizia un sisma, (onde P) e le successive onde superficiali, più intense, (onde R/L) maggiormente impattanti.

L’allarme, dato da varie sirene distribuite all’interno del plesso, si attiva subito dopo la percezione delle prime vibrazioni, preannunciando l’arrivo delle successive e consentendo di reagire in anticipo e in modo automatico a un evento sismico, riducendo il rischio sismico.

A Volterra questa tecnologia verrà installata per la prima volta nelle prossime settimane nella scuola Primaria e Materna a Saline per poi estenderla agli altri plessi scolastici di competenza comunale, come già avvenuto in molte amministrazioni Toscane, da parecchi anni a questa parte.

Il percorso è costituito da due fasi. La prima prevede la predisposizione dell’impianto per l’installazione del sensore sismico e delle sirene distribuite nell’edificio. Subito dopo inizia un periodo di analisi ambientale silenziosa (test 1-3 mesi) in modo da consentire adeguata regolazione della sensibilità in funzione dell’ambiente per escludere falsi allarmi.

La fase 2 prevede invece un corso di formazione per spiegare ad alunni, insegnanti ed operatori scolastici cos’è e come funziona Poseidon e cosa fare prima, durante e dopo un sisma, avvalendosi delle più recenti norme di comportamento. La comunicazione si avvale di interazione, gioco, proiezione di immagini e video che spiegano il fenomeno sismico e le sue conseguenze col linguaggio più opportuno, secondo le differenti età dei ragazzi. La formazione, pur specifica per il progetto, contiene preziose nozioni per il corretto comportamento da tenere non solo a scuola ma anche a casa, al lavoro, in vacanza e in ogni luogo ove esista un rischio sismico.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

