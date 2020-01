Religioni e sfide del futuro, Vannino Chiti e l'imam di Firenze a Santa Croce

Il nuovo libro di Vannino Chiti sarà presentato sabato 11 gennaio 2020, alle ore 10,30 presso l'auditorium della Biblioteca Comunale di Santa Croce sull'Arno.

La presentazione è organizzata dal Comitato Provinciale dell'A.N.P.I. di Pisa e dalla Sezione A.N.P.I. di Santa Croce sull'Arno.

Qual è e quale dovrebbe essere il contributo che possono dare le religioni per l'avanzamento della civiltà di fronte alle nuove e alle vecchie sfide che deve affrontare l'umanità?

L'autore, in questo suo sesto libro, tratta il tema del rapporto tra religione e politica attraverso una riflessione sulla necessità di un dialogo tra i credenti delle diverse religioni e i non credenti alla ricerca dei valori comuni per realizzare insieme una prospettiva di salvezza spirituale e materiale del pianeta.

Saranno presenti insieme all'autore Vannino Chiti anche Simone Siliani, condirettore di Testimonianze, Izzedin Elzir, Imam di Firenze, Don Armando Zappolini, direttore della Caritas Diocesana di San Miniato.

Porterà il saluto Osvaldo Ciaponi, presidente della sezione ANPI di Santa Croce sull'Arno e coordinerà gli interventi Bruno Possenti, presidente ANPI provinciale di Pisa.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza.

