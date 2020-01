Ritrovato a Bolzano trolley rubato con dentro provette di sangue

Un trolley con dentro provette di laboratorio contenenti sangue. Questo il contenuto di un trolley di grandi dimensioni ritrovato dalla polizia ferroviaria di Bolzano su un treno regionale proveniente da Brennero. Secondo il documento di trasporto, le provette provenivano da un laboratorio di Arezzo ed erano destinate ad un altro laboratorio di analisi altamente specializzato della provincia di Padova.

Gli agenti si sono subito adoperati per far custodire le provette all'ospedale di Bolzano. I poliziotti hanno appurato che il trolley era stato sottratto da ignoti che, approfittando di un attimo di distrazione del personale del laboratorio che lo stava trasportando, avevano rubato la borsa depositata nel vano portabagagli a Bologna. In seguito il trolley è stato portato a Padova.

