Scadenza saldo Tari 2019, a Lastra a Signa apertura sportello di supporto Alia in Comune

In previsione della scadenza del pagamento del saldo Tari relativo al 2019, previsto per il prossimo 31 gennaio, il personale di Alia sarà in Comune a disposizione dei cittadini per chiarimenti ed informazioni in merito alla tassa. Il servizio sarà attivo nei seguenti giorni: martedì 21 gennaio dalle 8.30 alle 13, giovedì 23 gennaio dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, martedì 28 gennaio dalle 8.30 alle 13 e giovedì 30 gennaio dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per altre informazioni è possibile chiamare i numeri 0558743218-238 o scrivere una mail a tributi@comune.lastra-a-signa.fi.it.

