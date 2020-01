Terremoto in Mugello, il Comune di Barberino: "Grazie a chi ha aiutato"

Ad un mese dall’evento sismico che ha colpito Barberino ed il territorio del Mugello l’Amministrazione Comunale di Barberino "a nome di tutti i cittadini esprime il più sentito ringraziamento alle aziende che durante i giorni di emergenza hanno offerto il loro aiuto per la nostra comunità.

Un grazie di cuore a Unicoop Firenze, che ha fornito generi alimentari per i campi di prima accoglienza; a McDonalds che ha offerto l’animazione per i bambini lì ospitati; al Mercato Centrale di Firenze, che ha fornito generi alimentari ed a Mukki Latte, che ci ha offerto la propria disponibilità per latticini e derivati.