Domenica dei piccoli, a Montelupo 'Cose da Lupi'

Tutto pronto per l’inizio della rassegna LA DOMENICA DEI PICCOLI, che da 15 anni si tiene con successo a Montelupo Fiorentino.

Una rassegna promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il circolo Arci il Progresso e con il circolo Arci di Fibbiana e sotto la direzione artistica della compagnia Riddadarte.

Il cui obiettivo primario è quello di offrire occasioni culturali per i bambini e le loro famiglie ad un costo popolare; il biglietto di ingresso, infatti, è di soli 3 euro.

Il 12 gennaio la rassegna sarà aperta da ZanubrioMarionettes con COSE DA LUPI.

Cappuccetto rosso, Il Lupo e i sette capretti, Al lupo al lupo!, I tre porcellini: le fiabe della tradizione vengono rivisitate in maniera originale e inconsueta.

Lo spettacolo ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse.

Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti.

I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini straordinarie che ci accompagnano nelle storie.

ZanubrioMarionettes è una compagnia di teatro di figura, nata nel 2011 tra la Valtellina e la Romagna. Si dedica alla costruzione e messa in scena di spettacoli di burattini, marionette, pupazzi, ombre e video-installazioni.

Nasce dalla collaborazione artistica di due scultori, Giovanna Rossetti e Riccardo Canestrari che hanno trovato nel teatro di figura un mezzo per realizzare la loro necessità comune di dare azione di movimento alle opere che realizzano. Giovanna è una scultrice formata tra le Accademie di Belle Arti di Bologna e di Monaco di Baviera.

Si avvicina al teatro di figura come veicolo di studio della sua opera performativa, dedicandosi alla costruzione e alle scenografie. Riccardo è uno scultore formatosi al Liceo Artstico e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha collaborato per più di dieci anni con alcune delle più importanti compagnie di teatro di figura italiane in veste di costruttore e interprete, partecipando a numerosi festival nazionali ed internazionali.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

