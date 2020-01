Auto e motorini senza assicurazione, controlli serrati della municipale

Sei veicoli senza assicurazione e due conducenti con patente scaduta. Sono queste le violazioni rilevate dalla Polizia Municipale nel corso di alcuni controlli effettuati negli ultimi giorni anche nell’ambito della verifica dell’ordinanza anti smog.

Sono risultati privi di copertura assicurativa un autocaravan fermato in viale dei Cadorna, due auto “pizzicate” in via Galluzzi e via Accademia del Cimento, altrettanti ciclomotori in sosta in via di Peretola e un motociclo controllato in viale Redi. Per i conducenti è scattata la sanzione da 868 euro con taglio di 5 punti/patente e il sequestro del mezzo.

Ammonta invece a 168 euro la sanzione elevata all’automobilista fermato in viale Aleardi e risultato scaduta dal 2015. All’uomo era stata prescritta la visita medica per verifica dei requisiti fisici alla quale però non si è mai presentato. Per lui è scattata anche la revoca della licenza di guida. Sempre in viale Aleardi gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato un uomo alla guida di un ciclomotore con patente scaduta (sanzione da 158 e ritiro del documento).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

