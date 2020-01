Il circo con gli animali arriva a Fucecchio: cittadini pronti a manifestare

L'Imperial Royal Circus sbarca a Fucecchio. A dispetto di quanto annunciato sulla pagina Facebook del circo, che pubblica sui social un volantino con su scritto: "Fucecchio ama la tradizione - Il circo classico con gli animali", domani, domenica 12 gennaio, associazioni e liberi cittadini manifesteranno in Piazza Aldo Moro per dire "No al circo con gli animali".

Si prospetta una manifestazione pacifica, secondo gli organizzatori, aperta a quanti vorranno aderire per dissentire sull'uso considerato anacronistico degli animali negli spettacoli.

L'appuntamento è in Piazza Aldo Moro davanti alla biglietteria del circo, dalle 17 alle 19. Attesi una cinquantina di partecipanti.

Perché manifestare

L'intento dei manifestanti non è quello di schierarsi contro chi assisterà allo spettacolo, ma sensibilizzare contro l'ingiusta reclusione degli animali selvatici ed esotici e chiedere agli amministratori locali e al Legislatore italiano di affiancarsi ad altri Comuni e Paesi europei che hanno vietato questo tipo di circhi. Un esempio d'Oltralpe è Parigi che da quest'anno ha revocato le autorizzazioni a tutti gli spettacoli circensi che sfruttano gli animali.

In Italia è Livorno il punto di riferimento per quanti chiedono agli amministratori di vietare lo sfruttamento e la reclusione degli animali selvatici ed esotici. Grazie al regolamento comunale vigente in materia di tutela animali, il n.33 del 7 aprile 2014, lo stesso Imperial Royal Circus, che sosterà nella città labronica dal 17 al 26 gennaio, non potrà usare gli animali (qui la notizia).

Gli organizzatori della manifestazione saluterebbero con favore un circo che metta in scena mimi, acrobazie, giocoleria, senza l'impiego animali, perché lo sfruttamento degli animali, per chi scenderà domani in piazza è "uno spettacolo che non può andare avanti".

Chiarastella Foschini

