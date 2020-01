Emma Villas - Sarca Italia Chef Centrale Brescia, ecco i numeri della sfida di domani

La Emma Villas Aubay Siena tornerà a giocare domani pomeriggio a partire dalle ore 18 al PalaEstra contro la Sarca Italia Chef Centrale Brescia. Avversario senza dubbio ostico, visto che i lombardi all’andata sconfissero i senesi il 27 ottobre al centro sportivo San Filippo con il risultato di 3-1. Brescia è sesta in classifica con 21 punti (con 6 vittorie e 6 sconfitte fino ad ora), otto in meno della capolista Emma Villas Aubay Siena. La gara verrà arbitrata da Frederick Moratti e Rocco Brancati.

La squadra di coach Gianluca Graziosi arriva da un momento positivo ed è reduce da sei vittorie consecutive. Brescia arriva da tre sconfitte consecutive: in casa contro Cantù e poi al tiebreak a Bergamo e sempre al tiebreak in casa contro la Bcc Castellana Grotte.

Siena continua ad essere la squadra che realizza più ace in questo campionato, con una media di 1,62 servizi vincenti per set mentre Brescia ne realizza 0,98. La percentuale in attacco dei toscani è del 50,4%, quella dei lombardi è del 49,8%. L’Atlantide ha una percentuale maggiore di ricezioni perfette: il 28,9% contro il 26,1% dei senesi. E a muro i lombardi stampano 2,27 muri-punto per set contro i 2,19 di Siena.

Il miglior realizzatore di Brescia è Galliani, con 221 punti fino a questo momento (ed il 52,2% in attacco); seguono Bisi con 196 e Cisolla con 165. A muro brilla Festi con 23 blocks, Galliani ne ha totalizzate 22, Candeli e Cisolla 18, Bisi 15.

La Emma Villas Aubay Siena tornerà poi sul taraflex mercoledì 15 gennaio alle ore 20,30 al PalaEstra per la gara secca di Coppa Italia contro il Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro.

PROMOZIONI PER LE DUE PARTITE Proprio per venire incontro ai tifosi e per favorire una buona presenza e partecipazione a questi due eventi sportivi così ravvicinati la Emma Villas Aubay Siena ha pensato a delle speciali promozioni.

Chi acquisterà contemporaneamente alla biglietteria del PalaEstra i biglietti per i due match pagherà due ridotti, quindi un totale di 15 euro per le due partite.

Gli abbonati alla regular season hanno alla biglietteria del PalaEstra il diritto di prelazione fino a domenica e potranno acquistare il biglietto della partita di Coppa Italia spendendo solamente 5 euro, quindi pagando un biglietto ridotto.

Per la gara di campionato contro Brescia il biglietto intero costerà 12 euro, il ridotto 10 euro. Per la gara di Coppa Italia il biglietto intero costerà 8 euro, il ridotto 5 euro.

La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica 12 gennaio dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.

