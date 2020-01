Fiaccolata per la pace, in 500 a Fucecchio con il Movimento Shalom

La fiaccolata per la pace organizzata dal movimento Shalom a Fucecchio, ha richiamato instrada oltre 500 persone.

La fiaccolata è stata preceduta dalla Messa nella Chiesa la Vergine di Fucecchio. A conclusione interventi del Sindaco, di don Andrea, del Vescovo Andrea e lettura del documento che sarà inviato ai potenti della terra per dire basta alla Guerra, alle armi e allo sfruttamento, redatto dai giovani Shalom e letto da Chiara Boddi ( vice presidente Shalom) . GRAZIE a tutti per la partecipazione, alle oltre 40 associazioni che hanno aderito perché in poco più di 48 ore abbiamo reso possibile un bellissimo e partecipato evento.

Il documento che è stato letto, sarà inviato, tramite le ambasciate, ai presidenti di: Usa, Iran, Iraq, Libia, Russia, Turchia, Israele, Italia.

Carissimo Signor Presidente,

sono una ragazza del Movimento Shalom ed intendo interpretare i sentimenti di tutti i giovani del mondo.

Voglio esprimerLe tutto il nostro disagio per ciò che sta accadendo in questi giorni e la nostra disapprovazione e stanchezza per le incredibili dinamiche delle politiche egemoniche attuate con la forza degli eserciti, abbandonando la ragionevolezza e la centralità della persona umana, chiunque essa sia.

Con i continui scenari di odio, egoismo e vendetta “surreali”, ci sentiamo privati del nostro futuro, tanto da sentirlo come un qualcosa che ci viene progressivamente e brutalmente “rubato”.

Il nostro dissenso è primariamente per le armi, che giorno dopo giorno, divengono sempre più distruttive e devastanti per l’umanità.

La corsa agli armamenti ci fa inorridire!

Consideri Signor Presidente, quanto viene investito per un solo ordigno bellico e il costo di un’operazione “Caress of Peace” (visto che non viene chiamata guerra) come quella a cui abbiamo assistito increduli in questi giorni.

Ecco, si immagini se questi stessi fondi fossero utilizzati per la costruzione di scuole, ospedali, panifici e pozzi, così come molti di noi giovani fanno.

Quanta dignità di lavoro potrebbero offrire e quante opportunità potrebbero regalare a chi è meno fortunato di noi, che corrisponde ai tre quarti dell’umanità.

Le chiediamo, inoltre, di non mostrare continuamente, attraverso social e mezzi di comunicazione, quei mostruosi

e osceni oggetti distruttivi che corrompono la mente dei semplici e ci spaventano.

Gradiremmo edificanti lezioni di Pace, storie di Pace, immagini di Pace e che fosse bandito l’orrore che traumatizza piccoli e grandi.

Vorremmo che questi mezzi divenissero “cattedre di Pace”.

E’ questo che i cittadini del mondo desiderano.

Essere ragazzi non significa essere ingenui: non crediamo più ai telegiornali e la verità ci sfugge. Ma scommettiamo che dietro le micidiali guerre “scaramucce di morte” si nascondono sempre il petrolio, il gas, l’uranio, l’oro, i diamanti e tutto ciò che garantisce la vostra ricchezza.

Sappiamo benissimo che ciò che appare ai nostri occhi tutti i giorni dietro uno schermo televisivo, ha come obiettivo quello di creare nemici temibili e dunque la necessità degli eserciti.

Siamo stanchi di vivere nell’orizzonte di un mondo senza speranza.

Siamo stanchi di tante e troppe parole.

Siamo stanchi di sentirci considerati un “nulla” perché le decisioni sono prese sulla nostra testa.

Siamo stanchi di sentire invocare Dio per motivare morte, odio e violenze inaudite: non può esistere un Dio che vuole la guerra dei suoi figli. Conosciamo solo il Dio dell’Amore e della Fraternità: Universale.

Noi vogliamo essere una parte attiva dell’umanità per costruire Pace e Solidarietà e Le chiediamo di pensare a visioni politiche per il bene globale.

Da oggi, noi vogliamo essere solo speranza di un presente e di un futuro belli e fraterni.

Vorremmo che lei potesse gridare con noi: “Basta alla guerra: abbiamo voglia di pace!”.

La salutiamo nella prospettiva che questo 2020 che è iniziato così male, possa scrivere giorni di armonia e di giustizia.

Per i giovani del Mondo,

Chiara Boddi, Movimento Shalom.

Fucecchio, 11 Gennaio 2020

