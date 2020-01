Forza le ganasce e scappa con l'auto, denunciato dalla municipale a Firenze

Aveva forzato il bloccaruote e si era allontanato con l’auto ma è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Municipale. Il fatto risale all’inizio di dicembre quanto gli agenti avevano multato un veicolo lasciato in sosta durante la pulizia delle strade. La vettura era stata rimossa, portata in piazza Artom e lì bloccata con le ganasce. Il conducente però invece di seguire la procedura prevista in questo caso, ha pensato bene di forzare il bloccaruote per liberare l’auto e si è allontanano lasciando il dispositivo aperto in mezzo alla piazza. Gli agenti del Reparto di Rifredi, dopo la segnalazione della Sas, si sono attivati e grazie alla targa hanno rintracciato il proprietario del veicolo, un uomo residente fuori Toscana. Grazie alla collaborazione della Polizia Municipale della città di residenza del proprietario, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva dato l’auto in uso al figlio residente a Firenze. Il giovane è stato rintracciato e ha ammesso le proprie responsabilità tentando di giustificarsi con la mancanza del denaro sufficiente per la procedura di sblocco (110 euro). Per lui è scattata una denuncia per danneggiamento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

