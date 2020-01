Shopping sfortunato, le rubano 10mila euro nel portafoglio

Aveva 10mila euro in contanti nel portafoglio. Usiamo l'imperfetto perché la protagonista di questa storia, una 28enne del Kazakistan, è stata derubata del portafoglio in un negozio di abbigliamento del centro di Firenze, in piazza della Repubblica. La giovane, che opera nel mondo della moda, si stava presentando alla cassa del negozio per pagare dei vestiti. Nella borsa però il portafoglio era scomparso. È stato trovato poco dopo, lasciato da una parte, ovviamente vuoto. La polizia indaga.

