Stadio Fiorentina, Stella (FI): "Se non si farà nuovo impianto sarà colpa di Nardella"

"Se la Fiorentina non avrà il nuovo stadio, la colpa sarà solo di Nardella. È stato vicesindaco per cinque anni, è sindaco da sei e siamo ancora a cercare soluzioni, ma stiamo scherzando? Abbiamo la fortuna di avere una nuova proprietà con il presidente Commisso disposto ad investire, occorre mettere in atto tutte le soluzioni per trovare l'area e costruire il più velocemente lo stadio". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Non possiamo perdere tempo, così rischiamo di perdere anche la nuova proprietà - avverte Stella -. Commisso ha dimostrato passione ed entusiasmo, è arrivato e ha comprato i terreni per il nuovo centro sportivo, e con stessa velocità ha chiesto di costruire il nuovo stadio! Ora è arrivato il momento che il Comune dia risposte serie, concrete e veloci: molto probabilmente l’area Mercafir non risponde a questi requisiti per la nuova proprietà, quindi si cerchino soluzioni diverse".

"Per uscire dall'impasse sulla questione dello stadio della Fiorentina, bisogna seguire a mio avviso modelli di rapporto tra Comune e società calcistiche che hanno funzionato in passato - osserva il vicepresidente dell'Assemblea toscana - valutando l'opportunità di concessione terreni sul modello di altri club, come quello adottato a Torino per l'Allianz Stadium: il Comune della città sabauda ha consegnato alla Juventus il diritto di superficie per 99 anni sull'area in cui poi è stato edificato lo stadio, e la società bianconera ha realizzato l'impianto. Credo che questo modello sia perfettamente adottabile a Firenze".

"Oltre alla concessione del diritto di superficie - aggiunge Stella - il tema centrale resta quello dei costi dei terreni. Il Comune di Firenze vuole fare il bando per la Mercafir a 22 milioni di euro per 15 ettari, con un costo per ettaro di quasi 1,5 milioni di euro. Giustamente i vertici del club viola ricordano che per i terreni dell'edificando centro sportivo di Bagno a Ripoli sono stati pagati 400.000 € per ettaro; vale a dire, facendo una moltiplicazione, che i 15 ettari dell'area Mercafir non dovrebbero costare più di 6 milioni di euro. Nell'area di Castello il prezzo è di circa 600.000 euro ad ettaro: non si capisce perché alla Mercafir il prezzo sia il triplo. Se non si sblocca la Mercafir, l'area di Castello potrebbe tornare ad essere un'opzione da valutare".

Fonte: Ufficio Stampa

