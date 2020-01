Tragedia sulle Alpi Apuane: morta una coppia di escursionisti

Una vera e propria tragedia si è verificata sulle Alpi Apuane nella giornata di oggi, domenica 12 gennaio. Due persone, un 50enne e una 46enne, sono morti dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella nel territorio comunale di Massa, nelle vicinanze di Resceto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso ma non c'è stato niente da fare, i due erano già deceduti quando sono arrivati i sanitari.

Le vittime si chiamavano Jeffrey Grazzini e Letizia Rossi. Erano marito e moglie e abitavano a Sant'Alessio, a nord di Lucca. Stavano percorrendo, in camminata e legati assieme, una via vecchia di lizza, che in alcuni tratti arriva in verticale a strapiombo sul nulla. Il sentiero era definito da escursionista esperto avanzato. Potrebbero essere caduti per via del terreno ciottoloso.

La coppia aveva da poco superato quota 1.500 metri quando è caduta. Sarebbe precipitata per circa 50 metri. La caduta è stata vista in diretta da un gruppo di alpinisti che si trovava di fronte al monte Sella. Questi ultimi hanno chiamato 118 e soccorso alpino (solo in seguito sono stati chiamati anche i carabinieri), che però hanno potuto solo constatare il decesso. A trovare i corpi sono stati altri escursionisti, che stavano percorrendo un sentiero più in basso.

L'elisoccorso ha dovuto effettuare due viaggi distinti per riportare a valle Grazzini e Rossi, i cui corpi si trovano ancora all'obitorio di Massa. A riconoscerli sono stati alcuni parenti e amici. Si attende ora il nulla osta per la restituzione della salme alla famiglia. Inizialmente le news in arrivo dal Sella parlavano di due giovani deceduti, poi piano piano i dati in arrivo si sono fatti più chiari.

