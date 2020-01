Doppio ko per le due squadre senior Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Doppio, bruciante ko per le due squadre senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino, entrambe sconfitte in due scontri diretti: il Gialloblu è caduto 54-66 per mano del Montesport nell’ultima giornata di andata del campionato di Promozione, mentre il Basket Castelfiorentino ha ceduto in volata a Colle Val d’Elsa 61-56 nella quarta giornata di ritorno del campionato di Prima Divisione.

Per i ragazzi del Gialloblu Castelfiorentino di Luigi Vertaldi l’appuntamento era di quelli doppiamente importanti visto che si trattava del derby contro i cugini del Montesport. Ma purtroppo il girone di andata si è chiuso senza riuscire ad arrestare la striscia negativa che, dopo una prima parte di stagione sopra le righe, dura ormai da quattro giornate consecutive. Match tutto di rincorsa per la truppa castellana, con gli ospiti che hanno approcciato bene chiudendo a +6 la prima frazione (14-20), per poi allungare nel secondo quarto e andare al riposo lungo sulla doppia cifra di vantaggio (23-33). Nella ripresa i gialloblu hanno provato a girare l’inerzia rosicchiando qualche punto (39-45 al 30′), ma nell’ultima frazione il Montesport ha dimostrato di avere ormai saldo in mano il controllo, è scappato e ha portato a casa il derby.

Non è andata meglio a Colle Val d’Elsa, dove i ragazzi del Basket Castelfiorentino, ancora incerottati, hanno inaugurato il 2020 con una sconfitta che pesa a livello di classifica: non è bastato un Morandini da 25, infatti, per portare i gialloblu alla vittoria e, nel punto a punto finale, i padroni di casa hanno infilato i possessi decisivi. L’avvio è stato in salita anche per i ragazzi di Gianni Lazzeretti che, dopo il 20-13 della prima frazione, hanno però iniziato a ricucire nel secondo quarto andando al riposo lungo sul -4 (30-26). La rimonta castellana si è poi concretizzata nella terza frazione, che ha praticamente azzerato i giochi e riaperto da capo la sfida: 44-44 al 30′. Un ultimo quarto al cardiopalmo, quindi, in cui i padroni di casa hanno saputo concretizzare i possessi che pesavano, e il finale è stato amaro per il Bc.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET MONTESPORT 54-66

Parziali: 14-20, 23-33 (9-13), 39-45 (16-12), 54-66 (15-21)

Tabellino: Caggiano 4, Buti 4, Sollazzi 15, Pratelli ne, Cicilano 11, Meoni, Turini 14, Montagnani, Fabrizzi ne, Talluri, Mancini ne, Ciampolini 6. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Mariotti di Cascina, Pellegrini di Cecina.

PALL. COLLE – BASKET CASTELFIORENTINO 61-56

Parziali: 20-13, 30-26 (10-13), 44-44 (14-18), 61-56 (17-12)

Tabellino: Garosi 6, Puccioni ne, Medici 5, Tinti, Fioravanti 2, Morandini 25, Gandolfo 8, Arfaioli ne, Manetti 2, Bianchi 2, Miranceli 1, Donati 5. All. Lazzeretti. Ass. Gradella, Volterrani.

Arbitro: Ronda di Collesalvetti.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket