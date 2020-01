Lupi Estintori Pontedera ko nella prima gara del 2020

Prima gara del 2020 e prima sconfitta in casa per i Lupi Estintori Pontedera che perdono per 3 a 0 contro la Querzoli S.Volley Forlì. Il nuovo anno non inizia certo bene per la squadra di Mister Sansonetti che ha dovuto fare i conti con diverse assenze: Luca Grassini e Lorenzo Ferretti, i due centrali si sono infortunati durante gli allenamenti svolti nel periodo delle feste, ed il palleggiatore Tommaso Lazzeroni, reo di aver preso troppi cartellini rossi, era squalificato. Nonostante questo, la gara di sabato contro Forlì, poteva e doveva essere una grande occasione da sfruttare al meglio, visto che tra le due compagini c’era solo una posizione di differenza in classifica, e la partita veniva giocata in casa, dove i Lupi Estintori Pontedera erano, fino a quel momento, imbattuti; ma purtroppo così non è stato. Nonostante l’attacco abbia funzionato bene, da evidenziare infatti, i 15 punti di Niki Hendriks, i 10 sia di Federico Lumini che di Gabriele Coletti, la squadra di casa ha peccato soprattutto in ricezione ed ha sbagliato troppe battute. Al contrario, la formazione ospite di Mister Gabriel Kunda, è stata molto capace sia a muro che in difesa, aggiudicandosi così la partita per 3 a 0 (22-25; 22-25; 19-25). La prossima gara, vedrà impegnati i Lupi Estintori Pontedera contro il Volley Laghezza La Spezia, che attualmente ha 2 punti in meno della formazione di Mister Sansonetti. La partita verrà giocata sabato 18 gennaio alle ore 18:00 al Palasport di La Spezia. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

