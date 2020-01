Arrestati 12 parcheggiatori abusivi a Firenze, le reazioni

“In merito, da ciò che si apprenda dagli organi di stampa, l'indagine sembra molto vasta e i provvedimenti cautelari, anche basata su ipotesi delittuosi, molto rilevante. La cosa che desta maggior sconcerto – sottolineano Ubaldo Bocci (coordinatore centro destra), Federico Bussolin (capogruppo Lega Salvini Firenze), Jacopo Cellai (capogruppo Forza Italia), Roberto De Blasi (capogruppo Movimento 5 Stelle) e Alessandro Draghi (capogruppo Fratelli d'Italia) – è la dimensione, palesemente ampia e alla luce del sole, con cui venivano sistematicamente poste in essere violazioni che sono poi state attenzionate dalla magistratura. Desta particolare allarme la possibile partecipazione di alcuni incaricati di pubblico servizio facente capo ad una società interamente partecipata dal Comune. Pur sostenendo sempre, come principio cardine di civiltà giuridica, la presunzione d'innocenza risulta particolarmente anomalo come non si sia scoperto prima questo “modus operandi”. Qui non siamo di fronte ad una mela marcia ma, piuttosto, ad un sistema rodato, diffuso, e consolidato nel tempo.

Pur certi, fino a prova contraria, della buona fede dell'amministrazione si palesa una totale mancanza di controllo sulla gestione della partecipata. Appare evidente che, per le dimensioni assunte dai fenomeni citati stia, con tutta evidenzia, emergendo una “culpa in vigilando” e da ultimo, ma non ultimo, si apprende, sempre da fonti di stampa, che tre dei parcheggiatori abusivi, tutti in arresto, sarebbero stati alloggiati all'albergo popolare, a spese del Comune di Firenze. Se questo aspetto fosse confermato – concludono i consiglieri Bocci, Bussolin, Cellai, De Blasi, Draghi – ogni commento sarebbe del tutto superfluo”.

Asciuti (Lega)

"Nel consiglio comunale dedicato alla sicurezza dello scorso 11 novembre, avevo evidenziato nel mio intervento, tra gli altri, il problema dei parcheggiatori abusivi in piazza Vittorio Veneto". Lo ricorda il consigliere comunale della Lega Andrea Asciuti.

"E' evidente che, se viene meno da parte della politica cittadina l'attenzione su certe tematiche, queste possano degenerare creando situazioni di illegalità – aggiunge il consigliere –. In questo senso, non sfugge che l'annosa piaga dei parcheggiatori abusivi sia stata sollevata dai banchi dell'opposizione e non da quelli della maggioranza PD che amministra Firenze".

Bussoli (Capogruppo Lega)

“Quanto accaduto è gravissimo – dichiara il Capogruppo del Carroccio, Federico Bussolin – perché di fatto getta delle ombre pesanti sul sistema di gestione di una delle principali società partecipate del Comune, sulle quali cercherà di fare piena luce l’inchiesta giudiziaria.

Di certo il sistema di gestione e sopratutto di controllo sulle società partecipate da troppo tempo necessita di essere rivisto, sia per prevenire fenomeni di corruzione ma soprattutto per garantire davvero efficienza al sistema e non posizioni di rendita e privilegio, che alimentano solo quel sistema clientelare, primo motore dei fenomeni di corruzione.

La legalità – conclude Bussolin – ed il rispetto delle Regole in questo Paese - e da oggi anche nel Comune di Firenze - devono tornare ad essere le reali priorità e come Lega questa sarà sempre la nostra battaglia”.

Cocollini (Lega)

"Alla luce dei gravissimi fatti oggetto dell'indagine condotta dalla Polizia Municipale e denominata "Free parking, SAS&Co.", chiediamo che il presidente di SAS Stefano Agresti sia ascoltato quanto prima in Commissione controllo". Questa la richiesta formulata oggi a margine del Consiglio comunale dal presidente della commissione consiliare Antonio Montelatici (Lega).

"Siamo garantisti – aggiunge il vicepresidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini (Lega) – e naturalmente i fatti dovranno essere comprovati dalla magistratura –, ma come Istituzione non possiamo non approfondire immediatamente la vicenda, dal momento che coinvolge una partecipata del Comune di Firenze".