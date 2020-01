Beagle salvato dalla polstrada sull'Autopalio

Stava trotterellando tra le auto in corsa, ma è stato fermato e salvato. Carmelo, un beagle di colore nero, si trovava sull'Autopalio in prossimità di Poggibonsi e stava rischiando molto. A notarlo è stata una pattuglia della polizia stradale che, per evitare che venisse investito, ha rallentato il traffico guidando in safety car. La manovra ha permesso al cane di salire sull’auto della polizia, per darla poi in custodia ai volontari della Protezione Animali di Siena.

