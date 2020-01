Concerto d'inverno a Colle di val d'Elsa con Corale Vincenzo Bellini

Domenica 12 gennaio, alle ore 16.00, nell’aula magna del Palazzo Scolastico di Colle di Val d’Elsa, la Corale Vincenzo Bellini ha organizzato l’ormai tradizionale Concerto d’inverno. Per la prima volta è stato il Maestro Stefano Cencetti, con la passione e la sensibilità musicale che lo caratterizza, a dirigere la Corale, l’Orchestra ADAM, i solisti Monica Marzini e Massimo Naccarato. Sono stati presenti, sul particolare palcoscenico della sala, anche il coro di voci bianche della scuola primaria delle “Ancelle”.

Tutti i protagonisti hanno suscitato nel numerosissimo e calorosissimo pubblico presente (la sala può ospitare poco più di un centinaio di persone, molte altre hanno ascoltato dalle scale adiacenti, altre ancora purtroppo non hanno trovato posto nemmeno in piedi) grande entusiasmo e moltissimi si sono trattenuti a congratularsi con cantanti, coristi, musicisti e direttore.

È importante segnalare la presenza del coro di voci bianche che, se in questa occasione ha presentato pezzi natalizi, potrebbe in un prossimo futuro cantare con la Corale Bellini in un repertorio lirico e popolare. Sicuramente il pubblico che ha assistito alla precisione vocale e musicale dei bambini si è augurato di sentirli presto cantare insieme con i coristi “maturi”.

Mentre è necessario sottolineare l’ottima acustica della sala, sembra utile lamentare la difficoltà di reperire, a Colle di Val d’Elsa, ambienti che possano ospitare il numeroso pubblico che ormai gli eventi organizzati a ingresso libero dalla Corale Vincenzo Bellini attirano.

Fonte: Società Corale Bellini

