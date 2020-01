Dimissioni del direttore amministrativo AOU Siena: le precisazioni della direzione aziendale

In riferimento alla notizia relativa alle dimissioni del direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, la direzione aziendale precisa che le stesse sono state presentate dal dottor Enrico Volpe per motivi personali. «Il dottor Enrico Volpe – spiega Valtere Giovannini, direttore generale dell’Aou Senese – sino ad ora ha svolto il suo incarico con competenza e correttezza. L’ho invitato ripetutamente a recedere nella sua decisione; mi ha confermato i motivi strettamente personali che la motivano. Rimarrà nella sua funzione per il tempo massimo consentito dalla normativa, a sottolineare la natura strettamente personale della sua decisione. Provvederò successivamente a nominare un nuovo direttore amministrativo».

Fonte: AOU Siena

Tutte le notizie di Siena