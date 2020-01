Empoli che scrive, Sergio Giovannetti presenta 'La via santa'

Giovedì 16 gennaio alle ore 18.00 torna un nuovo appuntamento con la rassegna degli scrittori locali “Empoli che scrive”. Sergio Giovannetti presenterà il suo libro “La via santa” edito da Youcanprint.

Modera l’incontro Massimiliano Bardotti.

IL LIBRO

Un poema, in rima baciata, lontano anni luce dai generi e canoni letterari oggi ricorrenti, un tuffo in un universo radicalmente altro, e pur a noi confinante. Primo decennio del '300. Un giovane e sconosciuto cavaliere avanza irrequieto tra le avvincenti spire della via Francigena. Dalle valli alpine scosse da impetuosi venti ereticali, alle insidiose brume della Piana Padana, dalla perduta sensualità pagana di Luni, alle inquietanti atmosfere di Lunigiana e Lucchesia, dalla dolce e insanguinata Valdelsa, ai tenebrosi vicoli di Siena. Per puntare poi verso la mistica terra di san Francesco, verde e solatia, ma non meno sofferta, e dilaniata da precipizi e demonio. Un percorso, tra atmosfere conturbanti e orizzonti ultraterreni, nei gangli più profondi della vita. Alla ricerca di una salvezza che pare baluginare all'orizzonte, e sempre oltre va sfumando.

L’AUTORE

Sergio Giovannetti è nato in Toscana nel 1949. Classificato al secondo posto per la poesia al Premio letterario "Streghe e Vampiri & CO" nel 2018. Più volte tra i finalisti al suddetto Premio e al "Premio Nazionale Bukowski", alcune delle sue poesie sono state pubblicate nei volumi di autori vari "Storie di immaginaria realtà", e "Bukowski. Inediti di ordinaria follia" della Giovane Holden Edizioni. Uno dei suoi racconti è stato pubblicato sul volume di autori vari "Racconti toscani" di Historica Edizioni. Il poema "La via santa" si è classificato al terzo posto per le sillogi di poesia inedita, al "Premio Letterario Città di Siena". Pubblicato su Youcanprint si è classificato al 3° posto per i libri di poesia edita al "Premio Letterario Città di Sarzana nel luglio 2019". Gestisce su Facebook le pagina di cultura e poesia popolare "La via maestra" e "Il contastorie".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

