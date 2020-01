I Love CBMV Fluminia, dibattito sul clima: gli studenti del Salvemini incontrano il Consorzio

Si è conclusa con una mattinata di incontro-dialogo tra gli studenti e le istituzioni la tappa fiorentina di I LOVE CBMV FLUMINA 2019-2020, progetto ideato e promosso da ormai oltre dieci anni dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in collaborazione con l’Associazione Eta Beta Onluse che a Firenze è parte del cartellone comunale Le Chiavi della Città.

I giovani studenti dell’Istituto Tecnico Salvemini – Duca D’Aosta di Via Giusti, dopo giorni di lezioni e laboratori condotti dagli operatori di Eta Beta grazie al loro dispositivo di simulazione fluviale Flumina tenutisi presso lo sportello EcoEquo del Comune a Le Murate, hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle istituzioni che a diverso titolo lavorano in ambito educativo ed ambientale.

Alla conferenza conclusiva hanno infatti preso parte insieme al Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino anche l’Assessora all’Educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro; il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Massimo Lucchesi; Mauro Grassi per l’Associazione Vivi L’Arno; Vincenzo Striano per Water Right Foundation e rappresentanti di Cispel Toscana, tutte realtà che lavorano intorno all’acqua, ciascuna con il proprio ruolo e diverse competenze e che recentemente hanno collaborato ad una bella mostra sull’Arno.

“Nostro obiettivo – spiega il Marco Bottino – non è solo quello di promuovere un progetto didattico qualificato ed innovativo frutto di anni di esperienza e di riconoscimenti ma anche vere e proprie occasioni di riflessione con le comunità intere in cui il nostro progetto fa tappa e soprattutto con i giovani studenti che tanto hanno dimostrato e dimostrano di avere a cuore e ben in testa i temi del dissesto idrogeologico, dei cambiamenti climatici e della resilienza ambientale”.

Le prossime tappe di I LOVE CBMV FLUMINA sono previste a Prato e a Pistoia.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Ufficio stampa

