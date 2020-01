Ricercato nelle Marche, viene trovato e arrestato in Casentino

Era ricercato nelle Marche per reati di droga e contro il patrimonio, lo hanno trovato in Casentino. Un 53enne marchigiano è stato messo in manette a Strada in Casentino nella serata del 12 gennaio: i carabinieri lo hanno arrestato dato che pendeva su di lui un mandato di cattura per espiare una pena di circa due anni. Tutto è nato dalla segnalazione di una vettura sospetta da parte della polizia municipale; l'auto è stata seguita e l'uomo identificato e bloccato. Adesso è in carcere a Arezzo.

