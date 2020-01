'Sardine' in Toscana, Bonafè (Pd): "Pronti ad accogliere le idee"

“Il movimento delle ‘Sardine’ ha portato e sta portando nuova linfa al dibattito pubblico e riavvicinando tanti, anche giovani, alla mobilitazione politica e sui valori fondamentali della nostra Costituzione. Principi di solidarietà, diritti del lavoro, rifiuto dell’antipolitica, respingimento delle posizioni con cui Salvini vorrebbe portare a destra il nostro paese fomentando paure ed odio, sono idee che anche il nostro partito porta avanti. Per questo siamo stati e saremo ancora in piazza con le sardine e per questo, nel rispetto dell’autonomia del movimento, siamo pronti ad accogliere le idee che porteranno al dibattito politico nella nostra regione anche in vista delle prossime elezioni toscane”.