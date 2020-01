Alia contatta 5mila utenze a Campi Bisenzio per ultimare il 'porta a porta'

Nel Comune di Campi Bisenzio, nelle zone di San Donnino, San Cresci e San Giusto, da ieri operatori di Alia Servizi Ambientali SpA stanno contattando i residenti interessati dall’introduzione della raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, che sarà attiva dal 9 marzo prossimo. Si conclude, con questa ultima trance, l’avvio del servizio di raccolta porta a porta a Campi, che è già attivo nelle aree del Centro Storico, Capalle, La Villa, Fornello, Limite, Sant’Angelo, Indicatore, Gorinello, San Martino, San Lorenzo, Santa Maria.

Gli incaricati di Alia Servizi Ambientali SpA, muniti di tesserino di riconoscimento e non autorizzati a chiedere denaro, stanno consegnando a domicilio i nuovi strumenti per la raccolta ed il materiale informativo (comprensivo di calendario con giorni ed orari di esposizione). Il kit per le utenze singole è composto da 3 bidoncini di colore diverso: organico, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile, oltre a sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro), mentre i condomini composti da 3 o più utenze avranno kit condominiali costituiti da 3 bidoni carrellati.

Inoltre, Alia Servizi Ambientali SpA e l’Amministrazione comunale per illustrare agli utenti il nuovo sistema di raccolta rifiuti e rispondere a domande e richieste informazioni hanno organizzato 3 incontri con la cittadinanza. Il primo appuntamento è previsto lunedì 27 gennaio alle ore 21.00 presso la Misericordia di San Piero a Ponti (via Gen. C.A. Della Chiesa, 1), il secondo è per giovedì 30 gennaio, stesso orario, presso il Circolo Rinascita a Signa (p.zza del Popolo, 11) e l’ultimo per lunedì 03 febbraio, sempre alle 21.00, presso la casa del Popolo di San Donnino (via Pistoiese, 185).

A coloro che non sono presenti in casa al momento della visita, viene lasciato un apposito volantino informativo per il ritiro successivo del kit presso i punti informativi, allestiti sul territorio come segue. Sabato I° febbraio operatori di Alia distribuiranno kit per la raccolta porta a porta a San Piero a Ponti (presso il parcheggio della Misericordia), sabato 8 febbraio a Signa in p.zza del Popolo, il 15 saranno a San Donnino (presso il parcheggio della Casa del Popolo) mentre il 22 febbraio sempre a San Donnino in p.zza Costituzione; il 29 al parcheggio della Fratellanza Popolare ed il 7 marzo in p.zza Costituzione. Si ricorda che i punti informativi sono aperti al pubblico in orario 09-12 ed affiancati al punto temporaneo di Calenzano (via delle Cantine, 25), attivo fino al 7 marzo 2020 ed aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 09-18 ed il sabato in orario 09-13.

Per ogni informazione è a disposizione il Call Center di Alia Servizi Ambientali, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

