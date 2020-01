Un 36enne di Pescia è stato arrestato venerdì 10 gennaio. Aveva commesso due furti in un supermercato di Ponte all'Abate, dove aveva rubato varie bottiglie di alcol e alcuni alimenti costosi per un totale di 400 euro. Le indagini dei carabinieri di Pescia lo hanno smascherato, grazie anche alla videosorveglianza, che lo ha inquadrato mentre nascondeva la merce nel giubbotto. L'uomo è stato colpito da un ordine di carcerazione, dovrà rimanere ai domiciliari per 1 anno e 2 mesi

Tutte le notizie di Pescia