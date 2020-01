Teddy bear toss, consegnati i peluches all'Aou Senese

Si chiama Teddy bear toss ed è un momento molto coinvolgente e piacevole che anima gli eventi natalizi degli sport americani: il pubblico, ad un momento prestabilito, effettua un lancio collettivo di peluches che, una volta finiti in campo, vengono raccolti e consegnati ai reparti pediatrici degli ospedali della zona. A Siena, la stessa iniziativa ha visto protagonista la squadra di basket del Costone femminile in occasione della partita interna con San Giovanni Valdarno del 22 dicembre scorso. Nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, una delegazione del Costone femminile si è recata al policlinico Santa Maria alle Scotte per consegnare e donare i peluches raccolti al Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. A fare gli onori di casa il professor Mario Messina, direttore del Dipartimento e della UOC Chirurgia pediatrica, insieme alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero.

Fonte: AOU Senese - Ufficio Stampa

