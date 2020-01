A Coverciano un weekend con la eNazionale Tim Vision

Un fine settimana tutto da giocare per regalarsi il sogno di indossare la maglia azzurra e rappresentare l’Italia a eEURO 2020, il primo Campionato Europeo virtuale della storia. Sabato 18 e domenica 19 gennaio il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospiterà la selezione finale TIMVISION eNazionale PES: i 16 giocatori che si sono già conquistate le 10 tappe di qualificazione organizzate dalla FIGC si contenderanno i quattro posti in palio. Il Commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, consegnerà la maglia azzurra ai vincitori. 1312 giocatori si sono sfidati a colpi di joypad e 16 sono i finalisti che saranno suddivisi in quattro gironi. I primi tre classificati di ciascun girone accederanno alla seconda fase e saranno suddivisi in due gironi da sei. I primi classificati dei due gruppi vestiranno la maglia azzurra, mentre gli altri vincitori verranno decretati dagli spareggi tra secondi e terzi classificati. Gli incontri saranno giocati grazie alla connettività TIM fisso e mobile e le partite trasmesse in diretta dalle ore 13 di sabato su TIMVISION - la TV di TIM Title Sponsor della eNazionale - disponibile su TIM Box, smart TV, smartphone, tablet, PC (www.timvision.it) e su Twitch (twitch.tv/esl.it). Sarà inoltre possibile seguire il torneo anche attraverso le piattaforme social di TIM. La eNazionale TIMVISION sarà impegnata dal 9 marzo al 22 aprile nelle qualificazioni a UEFA eEURO 2020. Nella serata di oggi, a Leicester, verranno sorteggiati i gironi di qualificazione al Campionato virtuale che si terrà a Londra dal 9 al 10 luglio 2020.

Fonte: Ufficio stampa

