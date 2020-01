Acqua pubblica, convegno in Consiglio regionale con Rossi

L'acqua è un bene comune, un diritto umano universale necessario, una risorsa fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Per questo deve rimanere pubblica e in tal senso occorre trovare le modalità migliori per la sua gestione. E' un tema di grande attualità, che merita una discussione ampia e approfondita.

Questo l'obiettivo del convegno, promosso dalla consigliera regionale Serena Spinelli (gruppo misto), «Acqua pubblica: non se, ma come e quando», che si terrà venerdì 17 gennaio (ore 9.30) presso l'Auditorium del Consiglio regionale (Via Cavour, 4 – Firenze).

Il convegno si propone di dare voce a tutti i soggetti coinvolti: gli enti pubblici, i consumatori, i lavoratori, il mondo dell'ambientalismo e i rappresentanti di diverse forze politiche.

Il programma prevede, dopo i saluti del Presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, l'introduzione della consigliera regionale Serena Spinelli, che presiderà il dibattito al quale prenderanno parte: Alessandro Mazzei, direttore generale Autorità Idrica Toscana; Fulvio Farnesi, Federconsumatori Toscana; Matteo Biffoni, presidente Anci Toscana; Maurizio Brotini, segretario Cgil Toscana; Giacomo Giannarelli, capogruppo M5S Regione Toscana; Cecilia Armellini, co-portavoce Verdi Toscana; Federico Gasperini, direttore Legambiente Toscana; Tommaso Fattori, capogruppo Sì-Toscana a Sinistra; Nicola Ciolini, consigliere regionale Pd; e l'intervento conclusivo del Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

